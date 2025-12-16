 Aller au contenu principal
MBK et YoungPoong demandent une injonction pour bloquer le plan de vente d'actions de Korea Zinc
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 05:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de MBK, des mouvements d'actions et du commentaire de l'analyste au paragraphe 3) par Heejin Kim et Heekyong Yang

La société sud-coréenne de capital-investissement MBK Partners et le fondeur de métaux YoungPoong Corp ont déposé une demande d'injonction auprès d'un tribunal local pour bloquer le plan de vente d'actions de Korea Zinc visant à financer la construction d'une fonderie aux États-Unis, a déclaré MBK dans un communiqué mardi.

Korea Zinc a déclaré lundi à l'adresse qu'elle construirait une raffinerie de minéraux critiques au Tennessee, d'une valeur de 7,4 milliards de dollars, qui sera financée en grande partie par Washington.

Les actions de Korea Zinc ont chuté de 13% à 0337 GMT suite à la nouvelle de l'injonction prévue.

Le communiqué indique que MBK et YoungPoong - tous deux actionnaires principaux de Korea Zinc - ne sont pas opposés au projet de construction de la fonderie, mais s'opposent à l'émission de nouvelles actions à des investisseurs désignés pour lever des fonds.

MBK a déclaré que cette mesure visait à renforcer le contrôle du président de Korea Zinc, Yun B. Choi, sur l'entreprise.

Korea Zinc n'a pas non plus fourni d'informations clés ni donné suffisamment de temps aux membres du conseil d'administration pour examiner le plan d'investissement avant la réunion du conseil d'administration de lundi, selon la déclaration.

Un porte-parole de Korea Zinc n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'injonction envisagée.

La plus grande fonderie de zinc du monde a été impliquée dans une querelle amère entre les familles fondatrices pour le contrôle de l'empire du zinc.

YoungPoong et MBK ont tenté d'arracher le contrôle à la direction actuelle dirigée par Choi, en amassant une participation combinée de 44 % pour devenir les plus gros actionnaires, selon un document déposé en novembre et les données du LSEG.

L'accord de Korea Zinc avec le gouvernement américain signifie que l'entreprise a été choisie comme partenaire clé dans le cadre des efforts déployés par Washington pour construire de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour les minéraux essentiels et réduire la dépendance à l'égard de la Chine, ont déclaré les analystes de Shinhan Securities Co. basés à Séoul, dans une note publiée mardi.

Le partenariat avec le gouvernement américain justifie également fortement le maintien du contrôle par la direction actuelle, qui peut faire valoir que le plan soutient l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud et la sécurité économique au sens large, selon la note.

