MBDA dévoile un intercepteur destiné à contrer les attaques massives de drones

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* Un nouvel intercepteur conçu pour abattre un grand nombre de drones

* Le groupe affirme qu'il n'existe aucun système souverain européen capable de faire face à des attaques de saturation

* Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient ont mis en évidence les lacunes de la défense aérienne traditionnelle

par Florence Loeve

PARIS, 20 juillet - Le fabricant européen de missiles MBDA lance un intercepteur destiné à contrer les attaques menées par un grand nombre de munitions à faible coût, telles que les drones, alors que les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient ont mis en évidence les limites des systèmes de défense traditionnels face à des menaces produites en masse.

Le «Counter Mass Interceptor», qui sera dévoilé lundi au salon aéronautique de Farnborough en Angleterre, offre aux armées européennes et aux forces de l’OTAN un nouveau moyen de défense contre les vagues d’armes bon marché.

«Aujourd’hui, en Europe, il n’existe aucun système souverain capable de faire face à la saturation», a déclaré à Reuters un représentant de MBDA.

«Cela signifie que si nous voulons faire face à cette menace, nous sommes contraints de nous appuyer sur des systèmes non européens, qu’ils soient américains, israéliens ou autres », a ajouté ce représentant.

Les États-Unis utilisent des systèmes tels que la roquette à guidage de précision APKWS (ou l’Advanced Precision Kill Weapon System), produits par BAE Systems en collaboration avec les entreprises américaines Northrop Grumman NOC.N et General Dynamics GD.N .

Les forces armées sont confrontées aux enjeux économiques de la guerre moderne, où l’interception d’un drone à faible coût peut nécessiter des missiles coûtant plusieurs fois plus cher que la cible elle-même, ce qui soulève des inquiétudes tant au sujet des coûts que des stocks de munitions.

L’utilisation massive par la Russie de drones Shahed contre l’Ukraine et leur utilisation par l’Iran dans la guerre contre les États-Unis ont mis en évidence la nécessité de réponses plus simples et plus rentables face à des attaques de masse menées avec des armes peu coûteuses.

Ce premier intercepteur, destiné aux drones de petite taille, devrait être complété ultérieurement par un deuxième intercepteur à plus longue portée, capable de neutraliser non seulement des drones, mais aussi un éventail plus large d’armes telles que des roquettes, des bombes planantes et des missiles subsoniques, et pouvant opérer par tous les temps.

MBDA a indiqué que le développement du programme est actuellement mené par ses équipes britanniques, même si une future version sera probablement dirigée par leurs homologues français.

Une première version de l’intercepteur sera disponible dès 2028, a indiqué MBDA dans un e-mail adressé à Reuters.

Il pourrait être fabriqué soit par des partenaires industriels, soit directement par MBDA, en utilisant les installations de production existantes et des chaînes de production réaménagées, selon le groupe.

« Nous nous rapprochons d’un modèle inspiré de l’industrie automobile. L’objectif est de pouvoir produire à grande échelle », a déclaré son représentant.