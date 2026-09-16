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May Mobility va entrer en Bourse sur le Nasdaq via un accord SPAC de 1,4 milliard de dollars
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société May Mobility, spécialisée dans les technologies de VTC autonomes, a accepté de s'introduire en Bourse aux États-Unis dans le cadre d'une opération de 1,4 milliard de dollars avec la société à chèque en blanc ACP Holdings Acquisition ACGC.O , ont annoncé mercredi les deux entreprises.

Les développeurs de systèmes de conduite autonome suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs et des constructeurs automobiles du monde entier, alors que les progrès de l’IA et de la technologie de conduite autonome rapprochent les véhicules sans conducteur d’une utilisation commerciale à grande échelle .

Voici plus de détails:

* Cette opération devrait générer jusqu’à 337 millions de dollars de produit brut, dont un investissement privé en capital public (PIPE) entièrement engagé de 120 millions de dollars, provenant d’investisseurs institutionnels et stratégiques.

* Cette opération intervient alors que les sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), qui constituent une voie alternative vers les marchés boursiers, font leur retour aux États-Unis après des années d’activité en berne.

* Une SPAC est une société écran qui lève des capitaux par le biais d’une introduction en Bourse, puis utilise ces fonds pour fusionner avec une entreprise privée ou l’acquérir, la faisant ainsi entrer en Bourse sans passer par une introduction en Bourse traditionnelle.

* Une fois l’opération finalisée, May Mobility devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier "MAY".

* Depuis sa création en 2017, May Mobility a déclaré avoir levé environ 445 millions de dollars auprès d’investisseurs de capital-risque de premier plan, de partenaires stratégiques et d’investisseurs financiers.

* La société a indiqué avoir effectué plus de 550.000 trajets autonomes commerciaux, totalisant 1,1 million de miles aux États-Unis et au Japon.

* Elle a conclu des partenariats avec plusieurs géants du secteur, notamment Uber UBER.N , Lyft LYFT.O et Grab

GRAB.O .

Fusions / Acquisitions

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LYFT RG-A
15,6300 USD NASDAQ -0,38%
UBER TECH
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