MAUREL & PROM - Save the date / Présentation des résultats annuels 2020

Save the date



Présentation des résultats annuels 2020





Les résultats de Maurel & Prom au 31 décembre 2020 seront publiés le 10 mars 2021 avant l'ouverture de la Bourse de Paris.



A cette occasion, une présentation accessible via un audio webcast en français avec une traduction simultanée en anglais sera organisée ce même jour à 9h30 en présence d'Olivier de Langavant, Directeur Général, et de Patrick Deygas, Directeur Financier.



Cette intervention sera suivie d'une séance de questions/réponses, durant laquelle des questions pourront être posées par écrit.



Si vous souhaitez assister à cette présentation, inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant :

https://www.maureletprom.fr/fr/article/audio-webcast-resultats-annuels-2020