Maurel & Prom - Résultats du premier semestre 2026

Le Conseil d’administration des Établissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », « le Groupe »), réuni le 5 août 2026, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2026.



Olivier de Langavant, Directeur Général de Maurel & Prom, a déclaré : « Le premier semestre 2026 illustre la capacité de M&P à conjuguer croissance, discipline financière et création de valeur. Portés par un environnement de prix favorable et la bonne performance de nos actifs, nous enregistrons une progression significative de nos principaux indicateurs financiers tout en conservant une structure financière particulièrement solide. Nous avons poursuivi l'exécution de nos projets de développement, avec notamment l'intégration de Sinu-9 en Colombie, la mise en production de nouveaux puits en Tanzanie et la reprise des exportations de brut au Venezuela. La génération de trésorerie du Groupe nous permet de poursuivre notre politique de retour aux actionnaires tout en finançant nos investissements. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir annoncé hier l'acquisition des actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur. Cette transaction illustre l'ambition de notre stratégie de croissance ainsi que notre capacité à mobiliser notre solide position de trésorerie et notre flexibilité financière pour saisir des opportunités. Elle ouvre une nouvelle phase de développement pour le Groupe, que nous abordons avec confiance et ambition. »