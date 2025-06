Maurel & Prom: renforcement dans deux blocs en Angola information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce la signature d'un accord conjoint avec Afentra en vue de l'acquisition des participations d'Etu Energias à hauteur de 10% dans le Bloc 3/05 et de 13,33% dans le Bloc 3/05A en Angola.



La compagnie pétrolière française a signé un accord de cession et d'acquisition (SPA) avec Etu pour 50% de cette transaction, et acquerra ainsi une participation supplémentaire de 5% dans le Bloc 3/05 et de 6,67% dans le Bloc 3/05A.



Cette acquisition pour un montant initial de 23 millions de dollars, auquel pourrait s'adjoindre un complément de prix pouvant atteindre 11 millions, porterait les participations de M&P dans ces deux blocs à respectivement 25% et 33,33%.



Cette transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation des autorités angolaises et la signature de la documentation définitive, et devrait être finalisée au second semestre 2025.





Valeurs associées MAUREL & PROM 5,1450 EUR Euronext Paris +0,39%