Maurel & Prom - Point sur l’acquisition d’intérêts supplémentaires dans les Blocs 3/05 et 3/05A en Angola

Établissements Maurel & Prom S.A. (« M&P », le « Groupe ») annonce une mise à jour concernant l’acquisition d’intérêts dans les Blocs 3/05 et 3/05A au large de l’Angola, initialement annoncée le 19 juin 2025.



Dans le cadre du processus de transaction, Sonangol E&P (« Sonangol »), opérateur des deux blocs, a décidé de participer à l’acquisition des intérêts d’Etu. M&P, Afentra plc (« Afentra ») et Sonangol acquerront donc conjointement les participations de Etu à hauteur de 10% dans le Bloc 3/05 et de 13,33% dans le Bloc 3/05A au large de l’Angola.



En conséquence de la participation de Sonangol à la transaction, M&P a signé un nouvel accord de cession et d’acquisition (« SPA ») avec Etu en vue de l’acquisition d’une participation de 3,33% dans le Bloc 3/05 et de 3,66% dans le Bloc 3/05A, pour un montant initial de 15 M$, sous réserve des ajustements usuels de finalisation. Un complément de prix pouvant atteindre 7 M$ pourrait être versé, en fonction notamment du prix du pétrole, des performances de production et du développement de découvertes existantes.