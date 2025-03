Maurel & Prom: licence pour le Venezuela révoquée par l'OFAC information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Maurel & Prom (M&P) annonce avoir reçu vendredi une notification de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis, l'informant que la licence spécifique accordée en mai 2024 pour ses activités au Venezuela a été révoquée.



Dans le cadre de cette décision, l'OFAC a délivré une licence de transition, valable jusqu'au 27 mai, autorisant la compagnie pétrolière à effectuer les transactions nécessaires à la conclusion des opérations précédemment couvertes par la licence désormais révoquée.



M&P évalue avec ses conseils juridiques les implications de cette décision, qui s'inscrit selon elle, dans une initiative plus large de l'OFAC touchant les entreprises pétrolières opérant au Venezuela, dans l'attente d'un éventuel accord entre les Etats-Unis et ce pays.





