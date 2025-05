Maurel & Prom : lancement de la construction d'une centrale photovoltaïque en Angola

Ce projet sera ainsi la plus grande centrale photovoltaïque privée d'Angola et participera à la décarbonation du mix énergétique angolais, en fournissant en énergie électrique renouvelable près de 40 000 foyers.

(AOF) - La société de droit angolais Quilemba Solar Lda, joint-venture entre TotalEnergies (51%), Sonangol (30%) et Maurel & Prom (19%), a débuté les travaux de construction de la centrale photovoltaïque de Quilemba, située à côté de Lubango au sud de l'Angola. D'une capacité initiale de 35 MWc (mégawatt-crête), avec la possibilité d'y ajouter 45 MWc dans une seconde phase, elle devrait entrer en service au cours du premier semestre 2026.

Pétrole et parapétrolier

