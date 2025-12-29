Maurel & Prom-L’approbation de l’ANH pour l’acquisition de 61% du permis Sinu-9 en Colombie

Etablissements Maurel et Prom SA

MAUP.PA :

* L'APPROBATION DE L’ANH POUR L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION DE 61% DANS LE PERMIS GAZIER SINU-9 EN COLOMBIE

* L'EXPLORATION DE SIX PUITS DÉBUTERA À LA MI-JANVIER 2026

* LA CAPACITÉ DE PRODUCTION DEVRAIT ATTEINDRE 40 MMCFD D’ICI LE T2 2026

* LES TRANSACTIONS COMPRENNENT 2ACQUISITIONS: 40 % AUPRÈS DE MKMS ENERJI ANONIM SIRKETI ET 21 % AUPRÈS DE DESARROLLADORA OLEUM S.A. DE C.V. ET CLEAN ENERGY RESOURCES

* LE MONTANT TOTAL DE LA CONTREPARTIE S’ÉLÈVE À $185 MLNS

* $78 MLNS SERONT VERSÉS À LA CLÔTURE ET LE SOLDE EN 2026

