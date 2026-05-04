Maurel & Prom - Informations concernant l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2026

Les actionnaires de la société Établissements Maurel & Prom S.A. (la "Société") sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra, sur première convocation, le mardi 19 mai 2026, à 10 heures, aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers – 9 bis, avenue de Iéna – 75016 Paris.



Modalités de mise à disposition des documents préparatoires



Un avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 8 avril 2026 qui contient l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale, Un avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») du 29 avril 2026. L’ensemble des informations relatives à cette assemblée générale peuvent être consultés sur le site Internet de la Société : https://www.maureletprom.fr/fr/investisseurs/assemblees-generales