Maurel & Prom : hausse de 19% de son chiffre d'affaires en 2024

(AOF) - Après intégration de 39 millions de dollars de revenus relatifs aux activités de services (activités de forage au Gabon et support aux opérations de l'entreprise mixte Petroregional del Lago au Venezuela), le chiffre d'affaires consolidé de Maurel & Prom (M&P) pour l'année 2024 s'établit à 808 millions de dollars, soit une hausse de 19%. Le groupe affiche une situation de trésorerie nette positive de 33 millions de dollars au 31 décembre 2024, contre une situation de dette nette de 120 millions de dollars au 31 décembre 2023.

La position de trésorerie s'établit à 193 millions de dollars à fin décembre 2024. La liquidité disponible au 31 décembre 2024 s'élève à 260 millions de dollars, et inclut 67 millions de dollars de tranche RCF non-tirée.

La dette brute s'élève à 160 millions de dollars au 31 décembre 2024, dont 103 millions de dollars de prêt bancaire (hors 67 millions de dollars de tranche RCF non-tirée) et 56 millions de dollars de prêt d'actionnaire. M&P a remboursé au total 57 millions de dollars de dette brute au cours de l'année 2024 (43 millions de dollars de prêt bancaire et 15 millions de dollars de prêt d'actionnaire).

La production de Maurel & Prom en part M&P s'élève à 36 222 bep/j (baril équivalent pétrole par jour) pour l'année 2024. Le prix de vente moyen de l'huile s'établit à 80,3 dollar/baril pour l'exercice, en hausse de 1% par rapport à 2023 (79,3 dollar/baril).

La production valorisée du groupe (revenus des activités de production, hors décalages d'enlèvement et réévaluation des stocks) s'établit à 593 millions de dollars en 2024, contre 608 millions de dollars en 2023.

"Il est à noter que le recul de la production valorisée en Tanzanie est dû à la désaturation prévue des coûts récupérables, suite à laquelle une partie plus importante de la production est affectée à TPDC conformément au contrat de partage de production", explique la société pétrolière.

Le retraitement des décalages d'enlèvement, net de la réévaluation de la valeur des stocks a eu un effet positif de 51 millions de dollars en 2024. Par ailleurs, le groupe a enregistré 125 millions de dollars de ventes liées au trading d'huile pour le compte de tiers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Opérateur d’exploration et production d’hydrcbarbures créé en 1831 et recentré depuis 2001 sur sur l’exploitation d’huile&gaz ;;

- Chiffre d’affaires de 682 M$ réalisé à 87 % en Afrique (dont 77 % Gabon, 13 % Angola et 10 % Tanzanie) et en Amérique latine (Venezuela), réparti entre la production d’huile pour 87 %, le gaz pour 10 % et les forages ;

- Production de 28 057 bep/j (baril équivalant pétrole/jour) et réserves brutes de 182Mbep (65 % au Gabon, 23 % en Tanzanie, 11 % en Angola) ;

- Ambition de croissance de l’activité par l’exploration et la veille d’opportunités de fusions-acquisitions en Afrique et Amérique latine et, à moyen terme, par la diversification dans les activités bascarbone connexes à l’exploration-production ;

- Capital contrôlé à 71,09 % par PIE, holding de la pétrolière indonésienne Pertamina, John Anis présidant le conseil de 8 administrateurs et Olivier de Langavant étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires alliant développements et désendettement :

- maximisation de la valeur des actifs existants par recherche de ressources en bordure des champs existants telle l’acquisition de Wentworh Ressources dans le champ gazier tanzanien de Mnazi Bay, contrat en cours d’acquisition à Assala, Tanzanie…,

- monétisation- farm-out, vente ou introduction en Bourse- favorisant à la fois le désendettement et l’autofinancement libre,

- Stratégie environnementale :

- 2050 : neutralité totale en 2050 sur les champs opérés au Gabon et en Tanzanie :- 2030 vs 2020 : réduction de 90 % du gaz torché, de 97 % des rejets de gaz, de 60 % des émissions de CO2,

- réalisations 2023 vs 2019 : élimination à 94 % des émissions de méthane et fort repli du torchage, entraînant une réduction de 55 % de l’intensité carbone, à 11kg de CO2/b,

- préservation et remédiation des impacts des milieux naturels ;

- Bilan très assaini avec une dette nette de 120 M$ à fin 2023, des liquidités de 159 M$ dont 97 M€ de trésorerie, l’objectif étant de parvenir à une trésorerie nette positive dès la fin du 1 er semestre.

=/ Défis / =

- Reprise des activités sur le champ Urdaneta Oeste au Venezuela

- Objectifs 2024 : production de 29500 b/j (14 800 b/j au Gabon, 4 200 b/j en Angola et 63 Mpc/j en Tanzanie), 130 M$ d’investissements en développement et 15 M$ en exploration, un flux de trésorerie de 230 à 315 M$ (selon le cours moyen du Brent, de 70 à 90 $/b), la remontée de 90 M$ de dividendes de la part de ses participations dans PRDL et Seplat au Venezuela ;

- Dividende 2023 de 0,23 €.