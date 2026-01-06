Maurel & Prom finalise l’acquisition de 61% du permis gazier Sinu-9 en Colombie

Etablissements Maurel et Prom SA
MAUP.PA :
* FINALISATION DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 61% DANS SINU-9 EN COLOMBIE
* LES TRANSACTIONS SE COMPOSENT DE DEUX ACQUISITIONS, POUR UNE CONTREPARTIE TOTALE DE 229 M$
* LES TRANSACTIONS DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 61% ET DU RÔLE D'OPÉRATEUR DANS LA LICENCE SINU-9 ONT ÉTÉ FINALISÉES AVEC SUCCÈS LE 5 JANVIER
Texte original nBw8PDxsva Pour plus de détails, cliquez sur MAUP.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer