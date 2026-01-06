 Aller au contenu principal
Maurel & Prom finalise l’acquisition de 61% du permis gazier Sinu-9 en Colombie
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 08:04

Etablissements Maurel et Prom SA

MAUP.PA :

* FINALISATION DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 61% DANS SINU-9 EN COLOMBIE

* LES TRANSACTIONS SE COMPOSENT DE DEUX ACQUISITIONS, POUR UNE CONTREPARTIE TOTALE DE 229 M$

* LES TRANSACTIONS DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 61% ET DU RÔLE D'OPÉRATEUR DANS LA LICENCE SINU-9 ONT ÉTÉ FINALISÉES AVEC SUCCÈS LE 5 JANVIER

Texte original nBw8PDxsva Pour plus de détails, cliquez sur MAUP.PA

(Rédaction de Gdansk)

