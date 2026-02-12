 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Maurel & Prom - Cooptation d’un nouvel administrateur et nomination d’un censeur
information fournie par Boursorama CP 12/02/2026 à 18:00

Le Conseil d’administration a pris acte, ce jour, de la démission de Madame Carole Delorme d’Armaillé, administrateur, Présidente du Comité d’Audit et membre Comité des nominations et des rémunérations. Le Conseil a tenu à remercier Madame Carole Delorme d’Armaillé pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil et de ses comités au long de ses 13 années de mandat.

Le Conseil d’administration a coopté Madame Dian Andyasuri en qualité d’administrateur indépendant et l’a nommé Présidente du Comité d’Audit et membre Comité des nominations et des rémunérations en remplacement de Madame Carole Delorme d’Armaillé.

Le Conseil a également décidé de nommer Madame Françoise Clemenceau en qualité de censeur.

Valeurs associées

MAUREL & PROM
7,4850 EUR Euronext Paris +1,29%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bruno Retailleau le 14 janvier 2025. ( AFP / Loic VENANCE )
    Candidat "par devoir", Retailleau se lance dans la course à l'Elysée
    information fournie par AFP 12.02.2026 18:35 

    Privé de lumière depuis sa sortie du gouvernement, Bruno Retailleau joue son va-tout: le président des Républicains a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, avec l'espoir de prendre de vitesse ses concurrents. "J'ai pris la décision d'être ... Lire la suite

  • Le directeur général du géant pharmaceutique français Sanofi, Paul Hudson, le 30 avril 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Sanofi évince son DG Paul Hudson, remplacé par la patronne de Merck
    information fournie par AFP 12.02.2026 18:31 

    Après plus de 6 ans à la tête de Sanofi , Paul Hudson, quittera ses fonctions de directeur général le 17 février, le conseil d’administration du groupe pharmaceutique français ayant décidé de ne pas renouveler son mandat d’administrateur. Sa remplaçante, l'actuelle ... Lire la suite

  • Le logo de la chaîne de télévision française TF1
    TF1 vise une croissance soutenue du CA digital en 2026, CA -2,5% en 2025
    information fournie par Reuters 12.02.2026 18:11 

    Le ‌groupe TF1 a déclaré jeudi viser ​en 2026 une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires digital, tout ​en faisant état d'un chiffre d’affaires annuel ​en baisse et ⁠inférieur aux attentes. Le groupe déclare viser ‌une croissance soutenue à deux chiffres ... Lire la suite

  • A Orange, fief de l'extrême droite, des municipales de père en fils... en père
    A Orange, fief de l'extrême droite, des municipales de père en fils... en père
    information fournie par AFP Video 12.02.2026 18:11 

    Maire de la ville d'Orange (Vaucluse) pendant 26 ans et contraint à la démission en 2021 à la suite d'ennuis judiciaires, Jacques Bompard revient sur le devant de la scène : désormais à nouveau éligible, cette figure de l'extrême-droite française espère à 82 ans ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank