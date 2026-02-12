Maurel & Prom - Cooptation d’un nouvel administrateur et nomination d’un censeur

Le Conseil d’administration a pris acte, ce jour, de la démission de Madame Carole Delorme d’Armaillé, administrateur, Présidente du Comité d’Audit et membre Comité des nominations et des rémunérations. Le Conseil a tenu à remercier Madame Carole Delorme d’Armaillé pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil et de ses comités au long de ses 13 années de mandat.



Le Conseil d’administration a coopté Madame Dian Andyasuri en qualité d’administrateur indépendant et l’a nommé Présidente du Comité d’Audit et membre Comité des nominations et des rémunérations en remplacement de Madame Carole Delorme d’Armaillé.



Le Conseil a également décidé de nommer Madame Françoise Clemenceau en qualité de censeur.