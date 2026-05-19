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Maurel & Prom - Compte-rendu de l’Assemblée générale mixte du 19 mai 2026
information fournie par Boursorama CP 19/05/2026 à 19:22

L’Assemblée générale mixte des actionnaires de Maurel & Prom s’est tenue ce jour sous la présidence de Mr Wisnu Santoso.

Résolutions

L’Assemblée générale mixte des actionnaires a adopté l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour et a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2025.
L’Assemblée Générale a approuvé le versement d’un dividende de 0,38€ par action. Le dividende sera mis en paiement le 27 août 2026, la date de détachement est le 25 août 2026 et la date de référence le 23 août 2026.
A titre extraordinaire, l’Assemblée Générale a approuvé la modification de l’article 22 des statuts de la Société relative à la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de Directeur Général.

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