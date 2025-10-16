 Aller au contenu principal
Maurel & Prom : CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 07:38

Maurel & Prom MAUP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut.

L'opérateur pétrolier a vu sa production valorisée atteindre 394 millions de dollars.

Maurel & Prom a affiché une dette nette de 73 millions de dollars à la fin septembre 2025, contre 91 millions de dollars fin juin.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

