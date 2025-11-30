Évasion de Dijon: un complice interpellé à Besançon, le dernier fugitif toujours en fuite

La prison de Dijon, le 27 novembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Un complice présumé de l'évadé encore en fuite, après la double évasion de la prison de Dijon jeudi, a été interpellé dimanche à Besançon lors d'une vaste opération policière qui n'a cependant pas permis de retrouver le dernier fugitif, a indiqué le parquet.

Interrogé par l'AFP sur une importante opération en cours à Besançon, le procureur de la République à Dijon, Olivier Caracotch, a confirmé qu'elle visait le dernier fugitif, le plus dangereux, encore en cavale après s'être évadé de la maison d'arrêt.

Le coup de filet, qui a notamment mobilisé des commandos du RAID, a permis l'interpellation d'un complice de ce fugitif, a ajouté le procureur, sans plus de détails.

Cet évadé, considéré comme "dangereux", n'est âgé que de 19 ans, mais il a déjà été condamné à une dizaine de reprises pour des violences aggravées et enlèvement notamment. Il se situe "dans le registre de la criminalité organisée", a récemment indiqué le parquet de Montbéliard (Doubs), qui instruit l'affaire contre lui.

Il était en détention provisoire à Dijon après avoir été mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

L'autre évadé, âgé de 32 ans, était également en détention provisoire pour violences conjugales notamment. Il a été repris 24 heures seulement après sa cavale, vendredi, dans un bar de Saône-et-Loire où il buvait paisiblement un café.

Lui-même et une complice présumée de 25 ans sont présentés dimanche à un juge en vue de leur mise en examen: pour "évasion en bande organisée et association de malfaiteurs" pour le détenu évadé et pour "complicité et association de malfaiteurs" pour la femme.

Cette dernière avait été interpellée vendredi, ainsi que son compagnon de 22 ans qui a cependant été rapidement mis hors de cause et libéré.

La femme, qui fait partie de l'entourage du fugitif repris, "reconnaît avoir pris en charge deux personnes à Dijon mais sans savoir alors qu'ils étaient en état d'évasion", selon le procureur.

L'entrée de la maison d'arrêt de Dijon, le 27 novembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Elle a affirmé que "l'homme l'ayant appelée lui avait déclaré qu'il avait été libéré légalement de détention et qu'il était accompagné d'un ami". Lors d'une perquisition à son domicile, des drones ont été découverts mais la mise en cause conteste qu'ils aient pu servir à des livraisons illicites en prison.

Le parquet a requis contre les deux personnes leur mise en examen ainsi que leur placement en détention provisoire.

Jeudi tôt dans la matinée, les deux détenus s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Dijon, un établissement vétuste, en sciant les barreaux de leur cellule avec une simple lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone.