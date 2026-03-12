Maurel & Prom-CA -29% en 2025, vise une hausse de sa production en 2026

Maurel & Prom MAUP.PA a enregistré jeudi une baisse de 29% de son chiffre d’affaires annuel à 578 millions de dollars (500,78 millions d'euros) en 2025, pénalisé par la chute des prix du pétrole et par l’effet du retraitement des décalages d’enlèvements et de la revalorisation des stocks.

Le groupe dit anticiper une hausse de sa production à 42.700 barils équivalent pétrole par jour, soutenue par la montée en puissance du Venezuela, de la Colombie et de ses projets en Afrique.

