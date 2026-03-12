 Aller au contenu principal
Maurel & Prom-CA -29% en 2025, vise une hausse de sa production en 2026
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 07:42

Maurel & Prom MAUP.PA a enregistré jeudi une baisse de 29% de son chiffre d’affaires annuel à 578 millions de dollars (500,78 millions d'euros) en 2025, pénalisé par la chute des prix du pétrole et par l’effet du retraitement des décalages d’enlèvements et de la revalorisation des stocks.

Le groupe dit anticiper une hausse de sa production à 42.700 barils équivalent pétrole par jour, soutenue par la montée en puissance du Venezuela, de la Colombie et de ses projets en Afrique.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
MAUREL & PROM
9,925 EUR Euronext Paris 0,00%
Pétrole Brent
97,36 USD Ice Europ +3,98%
Pétrole WTI
92,02 USD Ice Europ +3,52%
