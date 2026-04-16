Maurel & Prom - Activité pour le premier trimestre 2026

Production du Groupe en part M&P au T1 2026 : 37 444 bep/j, en augmentation de 7% par rapport au T4 2025

- Production en part M&P de 14 456 b/j au Gabon, en hausse de 14%

- Production en part M&P de 4 034 b/j en Angola, en baisse de 2%

- Production de gaz en part M&P de 59,4 Mpc/j en Tanzanie, stable

- Production de gaz en part M&P de 6,5 Mpc/j en Colombie

- Poduction d’huile en part M&P Iberoamerica de 7 965 b/j au Venezuela, en baisse de 6%



Chiffre d’affaires de 163 M$, en hausse de 85% par rapport au T4 2025

- Prix de vente de l’huile de 90,8 $/b, en hausse marquée par rapport au T4 2025 (64,3 $/b)

- Production valorisée de 145 M$, en augmentation de 32% par rapport au T4 2025

- Contribution au chiffre d’affaires de 3 M$ pour les activités de services, et impact positif de 16 M$ des décalages d’enlèvements