Maurel & Prom - Activité 2025

Production en part M&P en 2025 : 37 096 bep/j, en augmentation de 2% par rapport à 2024



- Production en part M&P de 14 662 b/j au Gabon, en baisse de 6% par rapport à 2024



- Production en part M&P de 4 289 b/j en Angola, stable par rapport à 2024



- Production de gaz en part M&P de 59,7 Mpc/j en Tanzanie, en recul de 3% par rapport à 2024



- Production d'huile en part M&P de 8 194 b/j au Venezuela, en hausse de 34% par rapport à 2024



Le chiffre d’affaires consolidé pour l’année 2025 s’établit à 578 M$.



Olivier de Langavant, Directeur Général de M&P, a déclaré : « Le Groupe est entré dans une phase active de croissance, articulée autour du développement de ses actifs existants et d’une stratégie de croissance externe appelée à s’accélérer. La cession de notre participation dans Seplat Energy constitue une étape clé de cette dynamique : elle nous permet de cristalliser la valeur créée et de nous doter de capacités financières très significatives. Cette flexibilité renforcée nous donne les moyens d’accélérer la saisie des opportunités d’acquisitions créatrices de valeur, en ligne avec notre ambition de renforcer la part d’actifs opérés à fort potentiel de développement. »