Mauna Kea: une avancée dans les kystes du pancréas information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - Mauna Kea s'adjuge près de 6% mardi à la Bourse de Paris alors que sa plateforme d'endomicroscopie Cellvizio a été recommandée par la Société européenne d'endoscopie gastro-intestinale (ESGE) pour le diagnostic des kystes pancréatiques.



L'European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) a émis une recommandation en faveur de l'utilisation de l'endomicroscopie confocale laser par aiguille (nCLE) avec Cellvizio pour la caractérisation des lésions kystiques du pancréas.



Du point de vue de Mauna Kea, cette distinction favorise son intégration en tant que pratique clinique standard et marque une avancée majeure vers une adoption commerciale plus large.



'L'année 2025 commence fort et devrait être une année déterminante pour cette indication', commente Sacha Loiseau, le PDG de la 'medtech' française.



Celui-ci rappelle que les résultats de l'étude CLIMB - la plus grande étude clinique pour cette indication - menée dans 14 centres de référence aux États-Unis, seront dévoilés au mois de mai, lors de la 'Digestive Disease Week'.



D'après le dirigeant, ces données établiront définitivement la technologie de Mauna Kea comme 'la référence mondiale pour la caractérisation des kystes pancréatiques'.





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES 0,17 EUR Euronext Paris +5,94%