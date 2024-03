Mauna Kea Technologies s’associe à V7 pour le développement d’applications innovantes d’IA avec le Cellvizio

Paris, Boston et Londres, le 27 mars 2024 - 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et V7, société leader en matière d'intelligence artificielle (IA) et de labélisation des données, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat en vue de développer une infrastructure de pointe pour des applications d’IA avec le Cellvizio.



Mauna Kea et V7 collaboreront pour créer un registre de données stratégiques constitué d'images Cellvizio® associées à des données cliniques, traitées et annotées. Cette base de données sera le fer de lance des prochaines innovations de Mauna Kea axées sur l'IA [...].