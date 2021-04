Mauna Kea Technologies publie ses résultats annuels et semestriels 2020 et annonce son chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2021

Des résultats financiers solides au deuxième semestre 2020, grâce à une croissance des ventes de 27% et à une réduction de 15% de la perte nette par rapport à l'année précédente.



La Société prévoit une croissance des ventes de 25 à 30% pour l'ensemble de l'année 2021.



Paris et Boston, le 22 avril 2021 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et son chiffre d'affaires pour le premier trimestre clos le 31 mars 2020.