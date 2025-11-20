Mauna Kea Technologies obtient une autorisation de commercialisation en Chine

(AOF) - Mauna Kea Technologies a obtenu l’approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine, pour l’importation et la commercialisation de sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération (Gen 3) pour une durée de cinq ans. Ce nouveau système de la plateforme d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille n’entre pas en compte dans le périmètre des accords précédents dans le cadre de la coentreprise avec Tasly. Partant, Mauna Kea Technologies renforce son portefeuille d’actifs propre dans l’Empire du Milieu.
