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Mauna Kea Technologies dévoile une hausse de ses revenus de 24%
information fournie par Zonebourse 21/10/2026 à 07:35

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L'inventeur de la plateforme d'endomicroscopie Cellvizio a annoncé un chiffre d'affaires de 4,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, en hausse de 24% à taux de change constants (TCC).

Cette performance a reposé sur l'accélération de l'activité à l'international ( 128%) et sur la progression des revenus récurrents ( 17% à TCC, soit 2,9 millions d'euros). Hors Chine, où aucune vente n'a été comptabilisée, le groupe a enregistré sa meilleure performance sur neuf mois depuis six ans.

La zone Europe et Reste du monde a connu une nette montée en puissance avec un chiffre d'affaires porté à 1,5 million d'euros (contre 0,6 million d'euros un an plus tôt). Six systèmes s'y sont vendus contre deux auparavant, accompagnés d'un triplement des volumes de sondes (96 unités).

Aux Etats-Unis, Mauna Kea a fait état d'une stricte discipline commerciale. Le prix moyen des sondes a augmenté de 6% à 10 336 dollars, tandis que le taux de remise moyen a reflué à 12,8% (contre 15,6% en 2025 et 21% en 2023). Les équipements déployés depuis 2025 génèrent déjà 46% des ventes de sondes américaines, et les contrats de service ont progressé de 32%.

L'activité du troisième trimestre 2026 s'est toutefois contractée de 11% à taux de change constant (1,2 million d'euros). Ce ralentissement s'explique par le départ de commerciaux à la fin du premier semestre, ayant laissé sans couverture les territoires Nord-Est et Sud de l'organisation américaine.

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