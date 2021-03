Mauna Kea Technologies annonce son soutien à la recherche clinique sur l'évaluation de l'utilisation du Cellvizio® pour les patients atteints du COVID-19 et souffrant d'insuffisance respiratoire

Évaluation du rôle de Cellvizio dans la mesure de l'atteinte pulmonaire dans les phases aiguës

et de récupération de la maladie



Paris et Boston, 17 Mars, 2021 - 17h45 CET - Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce son soutien à la recherche visant à déterminer dans quelle mesure Cellvizio peut être efficace chez les patients atteints de COVID-19 en phase aiguë et/ou prolongée, souffrant de complications respiratoires persistantes. Mauna Kea Technologies offre des moyens techniques aux chercheurs qui aident à démontrer le rôle que Cellvizio pourrait jouer dans la prise en charge des patients atteints du COVID-19, en évaluant la fibrose pulmonaire et les modifications de la micro vascularisation, ainsi que les dommages au niveau des alvéoles et des capillaires pulmonaires. Ces symptômes sont en effet couramment observés chez les patients souffrant d'infections respiratoires légères ou sévères pendant la phase aiguë et/ou de récupération de la COVID.



