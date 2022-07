Mauna Kea Technologies annonce son chiffre d’affaires pour le 2 ème trimestre et le premier semestre 2022

- Chiffre d’affaires stable au S1 2022 parallèlement à la mise en œuvre du repositionnement stratégique

- Croissance des ventes aux US de 35% au S1 2022, neutralisée par un recul de l’activité en Asie

- Nouvelle ligne de revenus prévue suite à l’annonce récente de la création d’une JV et la conclusion d’accords de licence avec Tasly Pharmaceuticals



Paris et Boston, le 21 juillet 2022 – 17h45 – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, annonce son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2022 clos le 30 juin 2022.



Nicolas Bouvier, Directeur général par intérim de Mauna Kea Technologies, déclare : “Lorsque nous avons annoncé notre réalignement stratégique à la fin de l'année 2021, nous avons indiqué notre volonté de répondre aux besoins cliniques et de support de nos utilisateurs historiques de Cellvizio, tout en concentrant nos efforts commerciaux vers des partenariats stratégiques dans de nouvelles indications, comme nous l'avons récemment annoncé avec Tasly Pharmaceuticals. Je suis fier de la façon dont notre équipe a fait face à cette phase de transition rapide et je pense que notre chiffre d'affaires semestriel, incluant une croissance de 35% par rapport à l'année précédente aux Etats-Unis, reflète l'engagement rigoureux de la société à atteindre ses objectifs à court terme tout en s'assurant que Cellvizio reste une technologie indispensable pour améliorer l'efficacité clinique et les résultats pour les patients."