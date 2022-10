Mauna Kea Technologies annonce ses ventes des neuf premiers mois 2022

Chiffre d’affaires total en légère baisse de 5% sur 9 mois, à 4,8 M€, tiré par les ventes aux Etats-Unis en croissance de +23%



Paris et Boston, le 27 octobre 2022 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui ses ventes des neuf premiers mois 2022.



Sacha Loiseau, Président Directeur Général de Mauna Kea Technologies, déclare : « Malgré un environnement opérationnel difficile compte tenu de la réallocation des ressources faisant suite à la réorganisation stratégique initiée fin 2021, notre équipe commerciale est restée mobilisée et a obtenu des résultats satisfaisants, en particulier aux Etats-Unis où la croissance sur 9 mois est de 23% ». M. Loiseau poursuit : « Au moment où je reprends la direction générale de Mauna Kea, j’ai pour priorités d’améliorer l’efficacité de la Société, de saisir les opportunités de croissance à court terme et de faire avancer nos activités de développement avec des partenaires stratégiques ».



