Mauna Kea Technologies annonce que sa JV en Chine a obtenu la licence d'exploitation de dispositifs médicaux de classe II

- La joint-venture est désormais opérationnelle pour vendre des produits en Chine



Paris et Boston le 6 juin 2024 - 17h45 CEST - Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui que sa joint-venture avec Tasly Pharmaceutical, Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology, a obtenu une licence d'exploitation de dispositifs médicaux de classe II en Chine.



La classification de classe II délivrée par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) chinoise s'applique aux dispositifs médicaux qui nécessitent un contrôle et une gestion stricts garantissant leur sécurité et leur efficacité. Cette licence commerciale, délivrée par l'administration municipale des produits médicaux de Shanghai, autorise Tasly Mauna Kea Medical Engineering Technology à distribuer des dispositifs médicaux de classe II sur l'ensemble du territoire chinois.