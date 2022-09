Mauna Kea Technologies annonce le report de la publication de ses résultats semestriels 2022

Pour recevoir toute l'information financière de Mauna Kea Technologies en temps réel, faites-en la demande par e-mail à maunakea@newcap.eu.



Paris et Boston, le 20 septembre 2022 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce le report de la publication de ses résultats semestriels 2022, initialement prévue le 22 septembre 2022, au plus tard le 31 octobre 2022.



Ce décalage résulte de la réaffectation des équipes de Direction nécessaire à la mise en œuvre de la joint-venture précédemment annoncée entre Mauna Kea Technologies et Tasly Pharmaceutical.



La société publiera son nouveau calendrier financier sous peu.