Mauna Kea Technologies annonce la tenue du plus grand consortium annuel jamais organisé sur les kystes pancréatiques à la Digestive Disease Week® 2025

- Plus de 75 médecins ont assisté aux présentations éducatives sur l’impact déterminant de l’endomicroscopie confocale laser à aiguille et de l’intelligence artificielle sur le diagnostic et la prise en charge des lésions kystiques du pancréas



- L’événement a été coparrainé par de nombreux acteurs majeurs de la medtech et de la pharma, s’imposant comme l’un des moments forts de DDW



Paris, Boston le 6 mai 2025 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce aujourd’hui que le plus grand consortium annuel dédié aux kystes pancréatiques, organisé dans le cadre de la conférence Digestive Disease Week® (DDW) à San Diego, en Californie, s’est tenu le lundi 5 mai 2025. Le programme détaillé est consultable sur le site de Mauna Kea Technologies, à l’adresse suivante :



https://www.landing.maunakeatech.com/hubfs/ddw/DDW_2025_Consortium_Agenda.pdf.