Mauna Kea Technologies annonce la publication d'une méta-analyse démontrant le rôle significatif de Cellvizio dans la détection de la dysplasie et du cancer de l’œsophage

Paris et Boston, le 6 Juillet, 2022 – 18h00 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser à base de sonde et d'aiguille (p/nCLE), annonce aujourd'hui la publication d'une nouvelle méta-analyse intitulée “High definition probe based confocal laser endomicroscopy review and meta-analysis for neoplasia detection in Barrett’s esophagus” dans Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy (TIGE), une revue à comité de lecture.



L'étude démontre que l'ajout de l'endomicroscopie avec Cellvizio comme adjuvant pour guider les biopsies fournit un rendement diagnostique significativement plus élevé pour la dysplasie et le cancer et réduit l'erreur d'échantillonnage par rapport aux biopsies aléatoires à quatre quadrants seuls, constituant la méthode standard de diagnostic.



« Les résultats de ces études démontrent qu'il existe de meilleurs outils facilement accessibles aux médecins qui permettent d'améliorer le taux de détection des programmes de dépistage et de surveillance, et finalement d'inverser la hausse alarmante de la prévalence du cancer de l'œsophage", a déclaré Nicolas Bouvier, Directeur Général par intérim de Mauna Kea Technologies. "De meilleurs taux de détection et une moindre utilisation des services de santé font de Cellvizio un complément précieux à la méthode de diagnostic standard dans les hôpitaux comme dans les centres de chirurgie ambulatoire. »