Mauna Kea Technologies annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2022 et précise les modalités de participation Paris

Paris et Boston, le 11 mai 2022 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA) (la « Société »), inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par sonde et par aiguille (p/nCLE), annonce la mise à disposition ce jour des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 2 juin 2022, qui se tiendra à 14h00 au siège social de la Société.



L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 25 avril 2022, bulletin n°49, annonce 2201108.



Cet avis de réunion ainsi que les documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte et le formulaire unique de vote sont accessibles via le site Internet de la Société au sein de l’espace dédié à l’Assemblée Générale dans la section « Investisseurs » à l’adresse suivante : https://www.maunakeatech.com/fr/investisseurs/assemblee-generale.