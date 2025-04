Mauna Kea Technologies annonce l’organisation d’une visioconférence à l’attention de ses actionnaires et investisseurs

Paris et Boston, le 7 avril 2025 – 17h45 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annonce l’organisation d’une visioconférence à l’attention de ses actionnaires et investisseurs : le Mercredi 9 avril 2025 à 11h00 (lien d'inscription : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/mauna-kea-technologies-webinaire-actionnaires/live?s=c05c112e-72a0-47f2-9201-d8bef1476f1f#/).



Cette visioconférence sera l’occasion de revenir sur les événements récents, expliquer les tenants et aboutissants de la procédure de sauvegarde et détailler les perspectives de développement de Mauna Kea Technologies. L’équipe de direction interviendra en direct pour répondre également à l’ensemble des questions.