Mauna Kea : nouveau brevet américain pour une technologie d'IA

AOF - EN SAVOIR PLUS

La solution prend en compte leurs contraintes cognitives et les données d'expérience utilisateur propres aux procédures de diagnostic. Cette technologie de pointe vise à améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité de l'endomicroscopie intégrée à l'IA en milieu clinique.

(AOF) - Mauna Kea Technologies annonce avoir obtenu un nouveau brevet américain pour une technologie d’intelligence artificielle d’amélioration de l’endomicroscopie confocale laser (CLE), renforçant ainsi significativement sa propriété intellectuelle. La medtech, qui développe Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), précise que cette nouvelle technologie représente une solution innovante d'interface en temps réel de Cellvizio assistée par l'IA et les médecins.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.