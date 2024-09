Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mauna Kea: le titre s'envole, soutien de poids aux USA information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Mauna Kea grimpait de 15% mercredi matin à la Bourse de Paris après avoir obtenu le soutien de l'association professionnelle American Foregut Society (AFS) en vue de bénéficier d'une couverture de sa plateforme d'imagerie par les organismes payeurs aux Etats-Unis.



L'AFS, une entité qui regroupe des gastro-entérologues et de chirurgiens, a officiellement sollicité les organismes d'assurance maladie pour la mise à jour de leurs politiques de couverture médicale afin d'y inclure le dispositif Cellvizio et l'endomicroscopie confocale laser (CLE).



'Nous sommes convaincus que la généralisation de l'accès à la procédure Cellvizio permettra aux professionnels de santé de disposer d'un outil essentiel pour l'endoscopie haute permettant la détection précoce de l'oesophage de Barrett et du cancer de l'oesophage', écrit dans une lettre Reginald Bell, le président du conseil d'administration de l'AFS.



L'AFS met en avant les données cliniques solides qui soutiennent l'utilisation de Cellvizio comme un outil de détection en complément d'une procédure d'endoscopie standard, ce qui l'amène à solliciter sa prise en charge par les payeurs.



Sacha Loiseau, le PDG de Mauna Kea, s'est félicité de cette prise de position, rappelant que l'AFS est la plus importante association des spécialistes de renom autour des maladies de la partie haute du tube digestif.



'Nous sommes impatients de travailler avec les payeurs pour étendre la couverture du Cellvizio et, à terme, élargir l'accès des patients à notre plateforme d'imagerie de pointe', a-t-il déclaré.





Valeurs associées MAUNA KEA TECHNOLOGIES 0,37 EUR Euronext Paris +12,88%