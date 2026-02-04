 Aller au contenu principal
Mauna Kea dévoile une nouvelle organisation commerciale
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 18:11

Mauna Kea a annoncé une nouvelle organisation commerciale pour accélérer sa croissance en dehors des Etats-Unis.

La société qui fabrique des dispositifs médicaux, notamment une plateforme d'imagerie cellulaire in vivo et en temps réel, a nommé Benoit Chardon au poste de directeur commercial à temps partagé. Il était auparavant conseiller stratégique senior depuis 2024 et a joué un rôle central dans la définition de la proposition de valeur, de l'image de marque, de la stratégie de mise sur le marché et du lancement commercial de CellTolerance (Europe, Australie et autres régions).

Sous sa direction, une équipe commerciale et marketing dédiée et externalisée pilotera la montée en puissance de CellTolerance avec plusieurs priorités : accélérer l'acquisition de nouveaux comptes, nouer des partenariats stratégiques avec des cliniques et des distributeurs de premier plan et déployer des cadres standardisés pour assurer une exécution cohérente et une croissance pérenne des cliniques partenaires.

Valeurs associées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,1252 EUR Euronext Paris +3,30%
