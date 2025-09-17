Matthias Born quitte Berenberg

Matthias Born, le gérant emblématique de Berenberg, quitte la maison allemande « pour relever de nouveaux défis ». Il était responsable de la gestion de portefeuilles. Il est remplacé par Dejan Djukic, avec effet immédiat, annonce Berenberg.

Dejan Djukic assumera la responsabilité globale de la gestion de portefeuille chez Berenberg Wealth and Asset Management, sous la direction de Klaus Naeve, responsable de la gestion de patrimoine et d’actifs et membre du comité de direction élargi de Berenberg. Il pilotera les pôles multi-asset, actions, obligataire, alternatif et solutions, ainsi que les spécialistes produits et le pôle ESG.

Dejan Djukic était auparavant responsable de la gestion de portefeuille multi-actifs et, avant de rejoindre Berenberg en juillet 2024, il a occupé des postes de direction chez DZ-Privatbank et Commerzbank.

Par ailleurs, tous les produits alternatifs liquides seront regroupés dans la nouvelle unité de gestion de portefeuille Alternatives, dirigée par Ulrich Urbahn, « afin de répondre à la demande croissante de diversification et au souhait des clients de réduire la corrélation avec les stratégies traditionnelles en actions et en obligations ».

Outre la réorganisation de la gestion de portefeuille, un bureau d’investissement central sera créé, dirigé par le Professeur Dr Bernd Meyer.