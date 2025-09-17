Pascal Demurger (Impact France) pour des ajustements de la taxe Zucman

Pascal Demurger, co-président du mouvement patronal Impact France, à Paris le 15 janvier 2019. ( AFP / ERIC FEFERBERG )

Pascal Demurger, co-président du mouvement patronal Impact France, estime que les entreprises comme les Français fortunés doivent contribuer au redressement des finances publiques, mais plaide pour des ajustements de la taxe Zucman, telle qu'elle est proposée.

"Je dis oui à une taxe, c'est clair. Sur la taxe Zucman telle qu'elle est proposée, il y a peut-être des ajustements à faire, des discussions à avoir. C'est le travail à la fois des parlementaires, des partenaires sociaux et notamment des mouvements patronaux de contribuer à cette réflexion collective", a déclaré sur RTL celui qui également le patron de la Maif.

"On est dans une situation dans laquelle il faut impérativement que tout le monde contribue", a-t-il assuré.

"Je pense qu'il se trompe", a déclaré M. Demurger interrogé sur les propos de Patrick Martin, le patron du Medef, qui a lui assuré qu'il n'est pas question que les entreprises payent un euro de plus. "On est à un moment où, clairement, on doit contribuer pour montrer la solidarité à la fois des grandes entreprises et des plus fortunés dans ce pays pour calmer un peu le jeu".

"Pour mon entreprise, je suis prêt, bien sûr, à une contribution plus forte. On ne peut pas demander un effort à l'ensemble des Français, si ceux qui possèdent le plus, soit les grandes entreprises, ne contribuent pas à cet effort. Et d'ailleurs, c'est non seulement injuste, inéquitable, mais c'est par ailleurs extrêmement dangereux. On alimente, en ce sens-là, une colère sociale qui est tout à fait compréhensible".

Cependant, nuance-t-il, "la taxe n'est pas la réponse universelle à la réduction des déficits", et "il y a des choses peut-être plus intelligentes à faire que simplement monter le taux" de l'impôt sur les sociétés, estime M. Demurger.

D'abord, "il y a du ménage à faire dans la fixation des conditions" des aides aux entreprises, "dans la distribution et dans le pilotage de ces aides, c'est clair".

Ensuite, "je pense que l'on peut autour du taux pivot actuel sans modifier le prélèvement d'impôt sur les sociétés, distinguer entre un taux qui serait peut-être minoré pour les sommes qui restent dans l'entreprise et qui seraient réinvesties. Et peut-être un taux un petit peu plus élevé pour les sommes (distribuées aux actionnaires, NDLR) et taxer davantage les dividendes", a-t-il ajouté.

Le mouvement patronal Impact France réunit quelque 30.000 entreprises "à impact" (c'est-à-dire soucieuses de l’impact social et environnemental de leur activité).