Mattel s'associe à OpenAI pour le modèle vidéo d'IA Sora 2
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 20:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de jouets Mattel MAT.O s'est associé à OpenAI pour tester le modèle vidéo d'intelligence artificielle Sora 2 du fabricant de ChatGPT, a déclaré Sam Altman, directeur général d'OpenAI, lors de la conférence Developer Day de l'entreprise lundi.

"Mattel a été un partenaire formidable qui a travaillé avec nous pour tester Sora 2 dans l'API (interface de programmation d'applications) et voir ce qu'ils peuvent faire pour donner vie plus rapidement aux idées de produits. Ainsi, l'un de leurs concepteurs peut désormais commencer par un croquis et transformer ces premiers concepts en quelque chose que l'on peut voir, partager et auquel on peut réagir", a déclaré M. Altman.

Les mesures prises lundi sont les dernières d'une série d'annonces faites par OpenAI, qui a déclenché le boom moderne de l'IA avec le lancement de ChatGPT il y a environ trois ans. La plupart des ambitions du directeur général Sam Altman sont audacieuses et coûteuses, même selon les normes de la Silicon Valley, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs technologiques, qui se demandent si les investissements dans l'IA ne constituent pas une bulle.

