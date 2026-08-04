Mattel n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre en raison d'un ralentissement des dépenses consacrées aux jouets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mattel MAT.O n'a pas répondu mardi aux attentes de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre , les consommateurs ayant réduit leurs dépenses discrétionnaires dans un contexte de ralentissement du marché traditionnel du jouet.

Mattel, qui tire l’essentiel de son chiffre d’affaires des jouets traditionnels tels que les voitures Hot Wheels, est confrontée à une faible demande, les consommateurs se détournant des jouets classiques pour privilégier les jeux de société et les jeux vidéo liés à des séries et films populaires diffusés en ligne.

La hausse du coût de la vie et l’incertitude économique ont également pesé sur le budget des ménages, conduisant les consommateurs à réduire leurs dépenses discrétionnaires et à privilégier des alternatives moins onéreuses, ce qui a freiné la demande de jouets et d’autres produits non essentiels.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1 cent par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les estimations tablaient sur un bénéfice de 4 cents par action. Ses dépenses de publicité et de promotion ont augmenté de 11% au deuxième trimestre.

Toutefois, le chiffre d’affaires net de Mattel au deuxième trimestre, s’élevant à 1,12 milliard de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 1,10 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de poupées Barbie a maintenu ses prévisions annuelles inchangées et table sur un bénéfice ajusté compris entre 1,27 et 1,39 dollar par action et une croissance de son chiffre d'affaires net de 3% à 6%.