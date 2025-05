Mattel: les objectifs pour 2025 mis 'en pause' information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Mattel a annoncé lundi soir qu'il avait décidé de mettre 'en pause' ses objectifs pour 2025 en raison de l'incertitude liée à l'effet des nouveaux droits de douane américains, mais les investisseurs semblaient rassurés par les mesures envisagées par le groupe afin d'en minimiser l'impact.



Au vu de la volatilité de l'environnement économique du moment et de l'évolution des barrières douanières, le fabricant de jeux et de jouets estime qu'il lui est difficile de prédire les dépenses des consommateurs ainsi que le niveau ses ventes aux Etats-Unis pour le restant de l'année et durant la saison des fêtes.



Dans un communiqué, le groupe américain assure toutefois avoir pris un certain nombre d'initiatives en vue d'en limiter les effets, notamment via la diversification de sa chaîne d'approvisionnement.



'A titre d'exemple, le jeu de cartes UNO est fabriqué à la fois en Inde et en Chine, ce qui va permettre à Mattel d'accroître la production en Chine afin de servir les marchés internationaux tandis que l'augmentation des capacités indiennes permettra de servir le marché américain', expliquent les analystes d'UBS.



Mattel a d'ailleurs souligné que les soubresauts liés aux questions commerciales n'avaient pas affecté ses résultats de premier trimestre.



Son chiffre d'affaires s'est ainsi accru de 2% à 827 millions de dollars, dont une hausse de 4% à taux de change constants, tandis que sa marge brute s'est améliorée de 1,4 point de pourcentage à 49,4%.



Suite à cette publication, l'action Mattel progressait de 2,4% mardi en début de séance, surperformant largement un indice S&P 500 en repli de 0,5%.





