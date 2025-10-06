 Aller au contenu principal
Mattel en hausse après son partenariat avec OpenAI pour Sora
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions du fabricant de jouets Mattel

MAT.O en hausse de 2,8% à 18,57 dollars

** MAT a conclu un partenariat avec OpenAI sur Sora, l'application de génération de vidéos par l'IA de la startup

** Mattel a été un partenaire formidable qui a travaillé avec nous pour tester Sora dans l'API et voir ce qu'ils peuvent faire pour donner vie plus rapidement aux idées de produits" - Sam Altman, directeur général d'OpenAI, lors de sa conférence de développeurs lundi

** Jusqu'à la dernière clôture, MAT avait augmenté de plus de 29 % depuis le début de l'année

