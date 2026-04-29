Mattel dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue en jouets et à ses efforts dans le domaine du divertissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions, graphique)

Mattel MAT.O a dépassé mercredi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une demande soutenue pour les jouets et à la croissance de son activité de divertissement.

Alors que les ventes de jouets traditionnels sont sous pression, la société a investi dans une stratégie axée sur la propriété intellectuelle, misant sur des films tels que "Masters of the Universe" et "Matchbox", ainsi que sur un portefeuille croissant de partenariats de licence et numériques pour stimuler la demande.

Le fabricant de Barbie a également acquis les 50 % restants d'une coentreprise avec la société chinoise NetEase dans le cadre de ce plan.

"Nous avons continué à progresser dans notre stratégie visant à développer nos activités de jeux et de divertissement familial axées sur la propriété intellectuelle, et nous constatons une accélération du chiffre d'affaires au deuxième trimestre à ce jour", a déclaré le directeur général Ynon Kreiz dans un communiqué.

Le propriétaire de Hot Wheels a également dévoilé une nouvelle gamme de poupées "KPop Demon Hunters" qui sortira plus tard cette année, après avoir manqué l'occasion de tirer profit du succès fulgurant de la série Netflix NFLX.O pendant la période des fêtes.

Le chiffre d'affaires net de Mattel au premier trimestre, s'élevant à 862,2 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur 804,7 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net de Hot Wheels a bondi de 25% pour atteindre 179,4 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars.

Pour l'ensemble de l'année, la société a révisé son bénéfice par action ajusté, le situant entre 1,27 (XX,XX euro) dollar et 1,39 (XX,XX euro) dollar, contre une prévision précédente de 1,18 (XX,XX euro) dollar à 1,30 (XX,XX euro) dollar, après exclusion des coûts d'amortissement.

Mattel, qui a maintenu son objectif de chiffre d'affaires annuel, a déclaré que ses prévisions tiennent compte des répercussions potentielles du conflit au Moyen-Orient.

La société a toutefois précisé qu'elle n'avait pas inclus dans ses prévisions les avantages liés à d'éventuels remboursements de droits de douane à l'importation aux États-Unis.

"Nous avons entamé la procédure et nous travaillons activement avec le système", a déclaré Ynon Kreiz à Reuters au sujet des remboursements, soulignant que "le calendrier et le résultat final ne sont pas encore clairs".

La marge brute ajustée a reculé de 49,6% à 45,1%, la société invoquant les coûts liés aux droits de douane ainsi que le renforcement du dollar.

La société a enregistré une perte ajustée par action de 20 cents, contre une estimation des analystes de 21 cents.

Les actions de la société, qui ont perdu un quart de leur valeur cette année, ont progressé de 2% en séance prolongée.

Son concurrent Hasbro HAS.O a annoncé la semaine dernière des ventes trimestrielles préliminaires supérieures aux attentes des analystes.