Mattel déçoit au quatrième trimestre et abaisse ses prévisions 2026
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 14:27
Sur la période, Mattel a déclaré un chiffre d'affaires de 1,77 MdUSD (contre 1,84 MdUSD attendu) et un bénéfice net en baisse de 25%, à 106 MUSD. Le groupe invoque des promotions plus agressives, l'inflation et les droits de douane, qui ont pesé sur les marges.
Les perspectives 2026 ont également déçu, avec une hausse des ventes attendue de 3% à 6% et un BPA prévu entre 1,18 et 1,30 USD, contre 1,41 USD en 2025, bien en deçà du consensus.
