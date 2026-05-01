Matt Christensen quitte AllianzGI

Matt Christensen annonce qu’il va quitter Allianz Global Investors où il était responsable mondial de l’investissement durable et à impact. « Le moment est venu de tourner la page », écrit-il sur LinkedIn.

Matt Christensen avait rejoint AllianzGI en 2020 , après avoir travaillé neuf ans chez Axa Investment Managers, où il était en charge au niveau mondial de l’investissement responsable et de la stratégie à impact. Encore avant, il avait dirigé Eurosif, qu’il avait contribué à fonder.

Matt Christensen indique que « le prochain chapitre est déjà en marche ».