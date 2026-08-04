Match Group perd des abonnés et l'amour du marché

L'action Match Group chute de 11% dans les échanges électroniques après une publication trimestrielle qui confirme l'amélioration de la rentabilité, sans encore dissiper les inquiétudes entourant la croissance.

La maison mère de Tinder, Hinge, Match et Meetic a enregistré un chiffre d'affaires de 853 millions de dollars, en baisse de 1% sur un an et légèrement inférieur aux 857,8 millions attendus, tandis que le bénéfice dilué par action a atteint 0,70 dollar, contre un consensus de 0,653 dollar.

La réaction négative du marché s'explique principalement par l'érosion continue de la base d'utilisateurs payants, dont le nombre a reculé de 6% à 13,3 millions. La hausse de 6% du revenu moyen par payeur ne suffit désormais plus à compenser cette contraction, alors que Tinder continue de perdre des abonnés malgré l'amélioration de la fréquentation quotidienne et le lancement de nouvelles fonctionnalités comme Double Date, Music Mode ou les événements physiques.

La dynamique plus favorable de Hinge offre néanmoins un contrepoids au ralentissement des marques historiques du géant mondial des applications de rencontres. Les revenus de la plateforme ont progressé de 22%, soutenus par une hausse de 17% du nombre de payeurs et par son expansion internationale, mais cette croissance reste insuffisante pour relancer l'ensemble du groupe.

Les perspectives du troisième trimestre ont enfin renforcé la prudence des investisseurs, Match Group anticipant un chiffre d'affaires compris entre 885 et 895 millions de dollars, ce qui représenterait une nouvelle baisse sur un an dans une industrie confrontée à la lassitude croissante des utilisateurs et à une monétisation plus difficile.