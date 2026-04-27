Match Group investit 100 millions de dollars dans Sniffies, concurrent de Grindr, avec une option de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Match Group MTCH.O investit 100 millions de dollars dans Sniffies, une plateforme de rencontres destinée aux hommes non hétérosexuels, dans le cadre d'un accord qui confère à la société mère de Tinder une participation minoritaire significative ainsi que la possibilité de racheter le reste du capital à l'avenir. Match tente depuis quelque temps de redresser la barre, en repensant les fonctionnalités clés de son portefeuille afin de réduire les expériences négatives et de se concentrer sur l'expérience utilisateur, alors que les jeunes utilisateurs se montrent de plus en plus sélectifs vis-à-vis des applications de rencontre.

* Selon le communiqué de Match, Sniffies compte désormais environ 3 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale.

* Match a déjà appliqué cette stratégie d'investissement par le passé, notamment avec Hinge, dans laquelle elle a d'abord investi en 2017 avant d'acquérir l'entreprise fin 2018.

* Les applications de rencontre font face à une concurrence de plus en plus intense, et beaucoup parient désormais que les fonctionnalités basées sur l'IA peuvent les aider à s'adapter à l'évolution des préférences des utilisateurs et à améliorer la mise en relation.

* L'année dernière, l'application de rencontre LGBTQ+ Grindr a mis fin aux négociations concernant un accord de privatisation de 3,46 milliards de dollars proposé par ses deux principaux actionnaires, en raison d'incertitudes liées au financement.