Matador va racheter Paloma Permian pour 1,28 milliard de dollars, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Delaware

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails tout au long du texte)

Matador Resources MTDR.N a annoncé jeudi qu'elle allait racheter la société privée Paloma Permian à EnCap Investments pour environ 1,28 milliard de dollars, s'adjoignant ainsi des actifs de forage de grande qualité dans le bassin du Delaware, riche en pétrole.

Les producteurs américains de schiste privilégient les acquisitions qui enrichissent leur portefeuille de sites de forage de premier ordre plutôt qu’une croissance rapide de la production, afin de maintenir une discipline financière leur permettant de soutenir leur production et de garantir des rendements aux actionnaires sur le long terme.

Cette opération permet à Matador d’accéder à 16 235 acres nets non développés dans les comtés d’Eddy et de Lea, au Nouveau-Mexique, ainsi qu’à des actifs produisant environ 11 100 barils équivalent pétrole (BOE) par jour, dont environ 57 % sont du pétrole.

La société a indiqué que cette acquisition ajouterait 55 millions de barils équivalent-pétrole (BOE) de réserves prouvées et plus de 156 emplacements de forage nets, principalement dans les formations de Bone Spring et de Wolfcamp. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.

L'action Matador a progressé de 1 % en pré-ouverture.

Par ailleurs, la société a également conclu un accord en vue d’acquérir des terrains principalement non développés dans le gisement émergent de Woodford auprès d’une autre société soutenue par EnCap, Ridge Runner Resources II, sans toutefois divulguer le prix d’achat.

La société a indiqué que cette acquisition, combinée à des achats fonciers antérieurs, porterait sa présence dans le Woodford à environ 50 000 acres nets contigus et ferait passer la superficie totale de ses terrains dans le bassin du Delaware à environ 240 000 acres nets.

Matador a également annoncé des résultats positifs pour son puits d’exploration de Rae’s Creek, situé dans la formation de Woodford, avec un débit d’essai sur 24 heures dépassant les 2 200 barils équivalent pétrole (BOE) par jour, dont 72 % de pétrole.