Matador Resources progresse grâce à l'acquisition de Paloma Permian pour 1,3 milliard de dollars

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23 juillet - ** Les actions de la société pétrolière et gazière Matador Resources MTDR.N progressent de 1 % à 55,56 dollars avant l'ouverture du marché

** MTDR annonce son intention d'acquérir la société privée Paloma Permian LLC auprès d'EnCap Investments pour environ 1,28 milliard de dollars en espèces

** Cette opération permet à MTDR d’acquérir 16.235 acres nets non développés dans les comtés d’Eddy et de Lea, au Nouveau-Mexique

** Cette transaction confère également à MTDR des actifs pétroliers et gaziers produisant environ 11.100 barils équivalent-pétrole par jour, dont environ 57% sont du pétrole

** Par ailleurs, MTDR s'engage à acquérir des terrains principalement non développés dans le bassin de Woodford auprès d'une autre société soutenue par EnCap, Ridge Runner Resources II

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 29,57% depuis le début de l'année